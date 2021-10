As saudades de Pedro Lima apertaram quando a rede social Facebook destacou uma memória de Fernanda Serrano com o ator. Uma fotografia do artista, publicada pelo própria há três anos.

"E quando aparecem estas memórias no nosso Facebook... Foi há três anos, nós os quatro, palco brilhante, sala cheia! Tudo estava certo", disse a atriz ao lembrar a referida publicação.

De recordar que na altura estavam em palco com a peça 'Os Vizinhos de Cima'.

Publicação de Fernanda Serrano © Instagram

Leia Também: Lourenço Ortigão sobre morte de Pedro Lima: "Ligou-me poucos dias antes"