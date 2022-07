Após o fim das gravações da novela 'Quero é Viver', da TVI, Fernanda Serrano partiu para uma viagem única.

Pela primeira vez, a atriz fez uma "viagem grande" com os quatro filhos, como relatou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Férias com as quatro feras… em família! Finalmente. Primeira viagem grande com os 4 e mãe! Aqui vamos nós! Três adolescentes, uma princesa e uma mãe a precisar de férias. Alguém mais está comigo assim?", disse na legenda de um vídeo que destacou na rede social, sem revelar o destino.

De recordar que Fernanda Serrano é mãe de Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, fruto do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.