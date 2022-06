Hoje, Fernanda Serrana celebra uma data muito especial. Uma das filhas da atriz, Maria Luísa, completa 13 anos.

De maneira a assinalar a data nas redes sociais, a atriz partilhou um vídeo que contém uma série de imagens do nascimento e infância da menina, fruto do seu anterior casamento com Pedro Miguel Ramos.

"Faz hoje 13 anos que nasceste Maria Luísa. Foste a mais difícil e a melhor decisão da minha vida! Se há milagres que por vezes nos acontecem, tu és o meu", começa por dizer.

"A tua bondade, tão grande quanto a tua teimosia, fazem de ti uma menina única de especial e bonita! Por dentro e por fora! Tenho muita sorte por te ter, por me teres escolhido como mãe", sublinha.

"Tinhas mesmo de vir para nos fazeres felizes e gratos! A vida pode ser assim… como tu… Maravilhosa! Que a vida sempre te sorria e faça de ti uma mulher feliz, cheia de saúde, sorte e alegria! Parabéns meu amor", completa.

Recorde-se que Fernanda é ainda mãe de Santiago, de 17 anos, Laura, de 14, e Caetana, de seis.

