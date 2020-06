Depois do testemunho emotivo onde em direto recordou a forte ligação de amizade que tinha com Pedro Lima, Fernanda Serrano voltou a usar as suas redes sociais para lembrar o amigo.

"Obrigada por tantos e tantos momentos! Vais-nos fazer tanta falta", declarou a atriz na legenda de um conjunto de fotografias que marcam as duas décadas de amizade que os ligavam.

Fernanda e Pedro estrearam-se juntos há 23 anos no teatro. Fizeram juntos a primeira novela e foi juntos que gravaram a última cena do ator numa novela, na passada sexta-feira.

Na galeria reunimos as fotografias que Fernanda Serrano escolheu para homenagear o amigo e muitas outras que marcam estas duas décadas de uma grande amizade.

Importa lembrar que Pedro Lima foi encontrado morto este sábado na praia do Abano, em Cascais. Tinha 49 anos.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535