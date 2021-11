Fernanda Serrano começou a semana com a celebração do aniversário, data que foi destacada no Instagram.

A atriz destacou algumas imagens nas stories da rede social, partilhando desta forma com os fãs os detalhes deste dia especial, que foi passado em gravações para a nova novela da TVI.

Ao longo do dia foi recebendo algumas 'surpresas' dos colegas e amigos e do companheiro, Ricardo Pereira, tendo terminado com um jantar em casa. Veja algumas imagens do dia do aniversário de Fernanda Serrano no vídeo em baixo.

