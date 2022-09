Fernanda Serrano viveu no último sábado, 24 de setembro, um dia de trabalho passado, literalmente, em família. A atriz esteve no programa que anima as tardes da TVI, 'Em Família', e levou consigo as filhas para que tivessem oportunidade de conhecer os bastidores onde todos os dias grava novelas.

"Obrigada, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua pela forma carinhosa como sempre me recebem", agradeceu Fernanda ao fazer um balanço desta tarde especial e revelando na rede social Instagram as imagens que marcaram a sua passagem pelo formato.

Entre as fotografias partilhadas pela atriz (disponíveis na galeria), o grande destaque vai para aquela em que posa ao lado da filha mais velha, Laura, de 14 anos.

Os fãs ficaram rendidos à beleza de mãe e filha e reagiram com os mais simpáticos comentários. "Parecem irmãs", lê-se entre as muitas mensagens dos internautas.

Além de Laura, Fernanda Serrano é ainda mãe de Santiago, Maria Luísa e Caetana, fruto do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.

