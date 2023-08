Fernanda Serrano esteve a aproveitar uns dias de férias ao sol na companhia dos filhos.

Entretanto, os dias de descanso já acabaram e a atriz usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias suas em biquíni, exibindo uma boa forma física, mas também dos filhos.

"E foi assim que terminaram as nossas tão boas férias em família, com direito a tudo, risos, abraços, amigas novas, discussões entre adolescentes, muita comida e bebida, muitos mergulhos quentes e noites boas! Agora é trabalhar para as próximas!", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

De recordar que Fernanda Serrano é mãe de quatro filhos, Santiago, de 18 anos, Laura, de 15, Maria Luísa, de 14, e Caetana, de oito anos.

Veja as imagens das férias da atriz na galeria.

