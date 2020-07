Fergie recorreu à sua página de Instagram para assinalar o aniversário do pai, que hoje, 23 de julho, completa 73 anos.

"Feliz 73.º aniversário, pai!!! Nós amamos-te muito", escreveu a cantora na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado do progenitor e do filho, Axl Jack, de seis anos, fruto do casamento terminado com Josh Duhamel.

Uma publicação que rapidamente captou a atenção dos fãs, que recorreram à caixa de comentários para também desejar um feliz aniversário ao pai da artista.

Leia Também: Cristiana Dionísio celebra aniversário do filho. "Uma vida longa e feliz"