Em casa de Cristiana Dionísio celebra-se, esta quarta-feira, uma data muito especial. A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' foi mãe pela primeira vez há precisamente três anos.

Uma data que a mãe 'babada' fez questão de destacar no Instagram.

"Parabéns, meu filhote! Que Deus te abençoe com um aniversário maravilhoso e te conceda uma vida longa e muito feliz. É tudo que peço a Deus, pois de resto só tenho a agradecer. Que Deus te proteja em todas as situações. Amo-te, vida", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado do filho.

