"Parabéns, minha querida filha, que me enche de orgulho… Obrigada a todos". Foi com estas palavras que Wanda Stuart começou por reagir a mais uma vitória da filha, Eva, que está agora na final do programa 'Ídolos', da SIC.

"A nossa garota está na final. Graças ao vosso apoio e aos vossos votos, ela conseguiu alcançar a última fase. E preparem-se que, para a semana, mais uma vez ela não vai deixar barato… Lhe aguardem", acrescentou a artista.

No entanto, a jovem Eva continua a receber críticas e Wanda Stuart não deixa de defender publicamente a filha.

Após dar conta de mais uma mensagem com críticas à participação de Eva no 'Ídolos', não deixando, porém, de reconhecer o seu talento, Wanda escreveu: "Quando passas as semanas todas do programa a falar mal de uma miúda que não conheces de lado nenhum (mas que detestas) e, não tendo mais nada para dizer, tens de reconhecer que é muito boa no que faz… Obrigada, minha senhora??? Por todos os impropérios que tem pronunciado acerca da minha filha e de mim… só demonstra o quanto a teme".

Leia Também: Wanda Stuart partilha texto em defesa da filha após críticas