Depois de ver várias críticas e "maldade gratuita" após a prestação da filha, Eva Stuart, no 'Ídolos', da SIC, Wanda Stuart partilhou um texto no Instagram.

"[...] Se fosse comigo, se fosse sobre mim… estaria bem, já que estou habituada a alguns 'haters' ao longo de quase 40 anos de carreira, a pessoas menos bem-formadas que, movidas pela inveja ou toldadas por alguma maldade intrínseca, insistem em atacar-me como profissional e como pessoa, como se me conhecessem pessoalmente e convivessem comigo diariamente.

E é para estas pessoas desocupadas e maldosas que têm a coragem de ir para a internet falar injustamente de uma miúda de 16 anos, por algum 'jogo sujo' que estão a tentar fazer com ela para que a produção do programa se sinta intimidada e não lhe dê uma possível vitória, caso a mereça, apenas para não ser acusada de favorecer a minha filha, que quero dedicar esta mensagem", começou por dizer a artista.

"É sobre esta miúda de 16 anos que está atrás do seu sonho, com o mesmo direito que todos outros, que quero falar. É sobre esta miúda, que não tem culpa de ser minha filha, que subiu ao palco ontem e teve uma atuação quase irrepreensível, em que a única 'maldade' que fez foi dar o seu melhor sem passar por cima de ninguém nem falar mal dos outros, que eu me quero pronunciar. É mesmo sobre esta miúda de 16 anos que, entre ensaios de voz e coreografias, idas e voltas a estúdio e à escola, noites mal dormidas, testes de Geometria Descritiva entre outros, trabalhos de grupo e demais afazeres diários, lhe quero conferir todo o direito de lutar pelo seu sonho, como outra pessoa qualquer", relatou.

"É que esta miúda de 16 anos, que se dá muito bem com todos os outros concorrentes e jamais a verão a falar mal de algum deles, dos seus familiares e amigos, tem coluna vertebral e uma cabeça como poucos da sua idade. Isto não é o vale tudo pois, se isto é assim agora no começo, nem quero imaginar lá para o final, se ela lá chegar…", acrescentou.

"Tenho ideia das pessoas que estão por detrás de alguns comentários mais jocosos, pois da maneira que falam... percebe-se bem quem são. É injusto e maldoso – no mínimo – irem para as páginas das redes sociais do 'Ídolos', numa tentativa gorada de arrasar a minha filha com os mais variados comentários maldosos e marginais, 'que está a ser protegida', 'levada ao colo pela SIC' ou por ser 'filha de quem é', achando que a conseguem demover. Não! Informo-vos que não! Nem eu agora a deixava. Como mãe, apenas e somente como mãe. Por amor", destacou.

"Vai fazer o seu percurso, tal como eu fiz o meu, com muitas pedras pelo caminho - como esta, e irá chegar até onde der... e se chegar à final vitoriosa, melhor ainda. Foi porque mereceu e não porque eu 'paguei' ou 'pedi', ou a 'produção está comprada'... ou seja lá porque razão achem que seja! Não levantem falsos testemunhos contra uma equipa de profissionais que sabem o que estão a fazer e jamais iriam favorecer alguém só porque eu sou conhecida. Acham que, ao falar mal da minha filha, vão enaltecer os restantes concorrentes…? Também não. Só vos vai ficar mal, muito mal", frisou.

Na mesma publicação, agradeceu também as "palavras de apoio e carinho" que Eva tem recebido.

