Recentemente, surgiram rumores que questionavam a sexualidade do rei Felipe VI e o tema foi comentado no 'Dois às 10', da TVI.

"O rei Felipe diz que não dorme com a Letizia de Espanha, que está cada um no seu quarto porque estão zangados. E agora há um rumor, mais um, que eu não me acredito", começou por introduzir o apresentador Cláudio Ramos, passando depois a palavra a Merche Romero.

"Estão a duvidar da sexualidade dele neste momento. Portanto, já nem se fala só em traição da Letizia - é o que mais se fala neste momento em Espanha, afinal já não foi só com o ex-cunhado, que haverá vários. Está aqui a levantar-se uma polémica muito grande", relatou.

"Mas neste momento, a pior de todas é dizerem que ele próprio é que está a lançar esta questão da Letizia para a praça pública para desviar a atenção pelo facto de ele ser homossexual. Eu não me acredito nisso", destacou.

"Eu também não [acredito]. Acho uma parvoíce", reagiu de seguida Cláudio Ramos, tendo acrescentado também: "Tenho pena, por acaso".

