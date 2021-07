"Estou revoltada com esta reportagem da TVI que, com a conivência do SEF, filma os emigrantes ilegais a serem fiscalizados, no regresso da apanha da amêijoa, quando a maré sobe no rio Tejo". Foi desta forma que Felipa Garnel mostrou a sua indignação para com um trabalho jornalístico do canal onde já trabalhou como diretora de programas.

"Não sou defensora da emigração ilegal, mas sou defensora da dignidade a que todos os seres humanos têm direito. Serem interrogados e detidos vestidos com fatos de mergulho, perante as câmaras, para serem 'exibidos' em pleno prime time, é de um mau gosto atroz", defende.

Posteriormente, completa: "É também triste que qualquer polícia, seja o SEF ou outra, faça ações deste tipo em conluio com canais de televisão".

