Foi através das stories da sua página de Instagram que Jéssica Maria deixou um alerta aos seguidores, partilhando um relato de um episódio que a deixou em "choque".

"Não saiam de casa! Não se ausente, para ir trabalhar, para irem ao supermercado, à praia, ao cinema, jantar fora, à farmácia ou ao hospital. O que seja! É que quando regressarem a casa podem ser, tal como eu, surpreendidos e confrontados com uma situação impensável e completamente surreal!!! A de encontrarem a fechadura mudada e gente estranha a viver dentro da vossa casa! Que depois de vocês baterem à porta no desespero ainda vos perguntam 'quem é?'", começou por escrever.

"Após o momento de choque, dirigi-me à polícia local e agora vem a cereja no topo do bolo, fui informada de que não podia fazer nada mais do que participar a ocorrência e tentar resolver o problema através das instâncias jurídicas", relatou.

"Como assim? Só consegui fazer a queixa na presença de uma data de papéis que provam que a casa é minha. Enquanto os parasitas estão dentro da minha casa, a utilizarem-se das minhas coisas na boa, tranquilos. Ou seja, vivemos em liberdade, numa democracia que ata as mãos às autoridades, mesmo que haja uma invasão de propriedade privada através de arrombamento. E agora? A minha casa? E todas as minhas coisas que estão lé dentro? Isto é uma vergonha", acrescentou.

"Vivemos num país em que ninguém é dono de nada a não ser enquanto os objetos ou os espaços físicos estão a ser utilizados pelos próprios. E todos os que habitam na fronteira do roubo e da vigarice, vão vivendo destes esquemas de proteção que é feito às ditas minorias, apoiadas por políticos e por gentalha reles que, tal como eles, cresceram e vivem sem ética moram e cívica. Parece mentira, mas é a realidade ridícula e surreal do país em que vivemos", completou.



