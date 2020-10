Jessica Alba é uma das atrizes mais reconhecidas em Hollywood. No entanto, até que chegasse a este patamar, a artista passou pelos mais diversos projetos. Um deles foi a série de sucesso 'Febre em Beverly Hills', na qual participou já na oitava temporada.

O que não se sabia era o ambiente estranho que se sentia nos bastidores das gravações. Em entrevista, a celebridade revelou uma regra no mínimo insólita que lhe foi imposta na altura.

“No set de 'Febre em Beverly Hills' não podia nem mesmo fazer contacto visual com nenhum dos membros do elenco, o que é muito estranho quando estás a tentar fazer uma cena com eles”, afirmou num episódio de 'Hot Ones'.

"Sim, era do tipo 'Não tens permissão para fazer contacto visual com nenhum dos membros do elenco ou serás expulsa do set'", recorda, sem no entanto revelar quem terá dado esta ordem.

Vale lembrar que na altura Jessica Alba ainda se encontrava no início da sua carreira.

