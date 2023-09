Depois de Filipa Nascimento ter assinalado no Instagram o primeiro aniversário da filha, Amélia, foi a vez do papá fazer o mesmo.

Duarte Gomes também recorreu à rede social para destacar a data especial. Ao publicar algumas fotografias em que aparece com a menina, escreveu: "Faz hoje um [ano] que alguém chegou para arrebatar com a nossa vida, e ainda bem, porque o faz com muito estilo".

A partilha foi recebida com muito carinho pelos seguidores.

