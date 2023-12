Tânia Ribas de Oliveira começou a semana a assinalar de forma muito especial o 11.º aniversário de Tomás, o seu filho mais velho.

A apresentadora escreveu um longo texto no qual desabafou sobre o facto de com Tomás ter sentido, pela primeira vez, "o coração a extravasar como nunca antes".

"Diz-se que não há amor como o primeiro, mas só diz isso quem não tem um segundo filho. Ou um terceiro ou mais. Uma coisa é certa: a descoberta, a revolução, o coração a extravasar como nunca antes… isso é tudo a aprendizagem da primeira vez. O primeiro filho muda tudo: toda a rotina, todos os dias, toda a vida como a conhecíamos", fez notar, em primeiro lugar, a comunicadora, atualmente com 47 anos.

"O Tomás nasceu num dia gelado e cheio de sol, faz hoje 11 anos. Um dia como o de hoje. Tenho um filho pré-adolescente incrível! E sim, sou uma mãe que elogia muito, que conversa e chama a atenção quando é preciso, mas tenho muita sorte nos filhos que Deus me deu. Que Deus nos deu, João. Hoje o dia é do Tomás! Tem um cronómetro em contagem decrescente desde o dia 1 de dezembro, não pediu um único presente, está sempre presente e é um miúdo feliz", relatou depois Tânia, que continuou o texto com elogios aos jovem.

"Desportista nato, lindo que só visto, bem educado, justo e atento. Domina o mundo das palavras desde muito cedo, da bicicleta e do skate desde os 5 anos, do surf desde os 6, do judo desde os 7, do futebol desde sempre. E tem a gargalhada mais aberta e contagiante que conheço. É um super filho, super amigo e super irmão. Não gosta de alturas nem de elevadores no geral, mas arrisca-se no mar e nas ondas sem olhar para trás. Gere a vida com a leveza de uma criança que sabe que é privilegiada perante o mundo em que vivemos. Mas é atento aos mais frágeis, popular por mérito próprio e com uma autoestima bonita. Amo-o, mais do que ele alguma vez imaginará, porque por mais que veja no pai o seu ídolo e melhor amigo, no irmão o seu companheiro para todas as horas e na mãe o colo inequívoco e incondicional… nem sonha o quanto é ele que nos inspira e conduz tantas vezes. Que sorte, a nossa", completou.

Por fim, Tânia Ribas de Oliveira dirigiu-se a Tomás: "Que Deus te abençoe, meu filho! O mundo precisa de ti! Vai, voa, surfa, joga, marca, ganha e perde. Estamos sempre aqui para ti. Parabéns, amor da vida! Ti amo".

