"Faz hoje [dia 1 de março] 87 anos, a avó que fez tudo por mim e pelos meus irmãos", foi desta forma que Tânia Ribas de Oliveira começou por dizer aos fãs que este domingo é um dia especial.

A avó da apresentadora da RTP completa mais um ano de vida, data que fez questão de assinalar na sua página do Instagram, onde partilhou também algumas recordações da sua infância e fotografias antigas.

"Passávamos todos os fins de semana em casa dos avós mais queridos do mundo, demos a volta a Portugal com as bicicletas presas ao tejadilho, a comer figos apanhados no momento e a dar os mergulhos mais frios nas praias do Vimeiro. Devo a esta avó das memórias mais bonitas que se podem guardar da infância. Devo-lhe a doçura dos dias, para sempre. Hoje é dia de festa e vamos celebrar todos juntos. Parabéns, avó", rematou.

Leia Também: Famosos comemoram os 93 anos de vida de Ruy de Carvalho