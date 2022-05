Fátima Padinha foi entrevistada por Manuel Luís Goucha para o programa das tardes da TVI e, tal como tinha sido adiantado num teaser, a ex-integrante das Doce falou do ex-marido, Pedro Passos Coelho, com grande carinho.

O romance começou na década de 80, quando Pedro Passos Coelho tinha 21 anos, e Fátima não esconde que ficou fascinada com a personalidade daquele que viria a ser presidente da JSD nacional e, mais tarde, primeiro-ministro.

"Era lindo. Durante muito tempo parecia mais velho do que eu. Admirava-o muito, sobretudo pela forma de falar, o conhecimento que ele tinha. Aprendi tanto com ele. Continuo a admirá-lo, é um homem extraordinário", elogiou quando questionada sobre "o que mais a agradou" no ex-companheiro.

Fátima Padinha realçou que continua próxima do pai das suas filhas: "Fui muito feliz e continuo. Sou muito amiga dele e quando se tem essa amizade as coisas são mais leves".

A artista e o político estiveram juntos quase duas décadas e são pais de duas mulheres - Joana, de 34 anos, e Catarina, de 29. O casamento terminou em 2003 e no ano seguinte Pedro Passos Coelho casou-se com Laura Ferreira, com quem permaneceu até à morte desta, em 2020.

