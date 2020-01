Fátima Lopes viveu nas primeiras horas do ano momentos de grande aflição com o desaparecimento do seu cão, que acabou por aparecer na manhã desta quinta-feira. Porém, os momentos maus rapidamente se transformaram em grandes alegrias.

A apresentadora foi surpreendida com a renovação do cenário do seu programa das tardes da TVI, o 'A Tarde é Sua'.

"Ano novo, casa nova", destacou Fátima ao partilhar nas redes sociais uma fotografia onde mostra a sua nova 'casa'.

