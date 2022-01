Fátima Lopes surpreendeu uma convidada do programa 'Casa Feliz' depois de confessar que era sua admiradora. A apresentadora não tardou em entrar em contacto com "a tia Maria Luísa", como foi carinhosamente tratada pelo canal.

Um momento especial que foi depois destacado na página oficial de Instagram da SIC.

"Esta manhã na 'Casa Feliz' a tia Maria Luísa aqueceu-nos o coração com os seus ensinamentos e pão fresco para o pequeno almoço! Como não conseguimos resistir a esta encantadora senhora, decidimos retribuir o carinho com uma surpresa de Fátima Lopes", pode ler-se na legenda do vídeo que destaca este momento. Veja abaixo:

