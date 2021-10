Fátima Lopes foi a mais recente convidada da Rádio Renascença a responder às questões da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'. Foi neste contexto que a antiga apresentadora da TVI fez uma confissão acerca de um dos formatos pelo qual deu a cara na estação e que hoje, na senda de uma retrospetiva, percebe que "nada lhe acrescentou".

"Foi depois de apresentares o 'First Dates' com o Ruben Rua que decidiste sair da TVI?", questionou-se.

"Essa é uma pergunta muito curiosa. Não, não foi por causa disso que decidi sair da TVI, não senhor. Mas também vou-te dizer com toda a sinceridade - tenho todo o respeito pelo formato, mas honestamente, hoje olho para trás e penso assim: não é um formato que me tenha acrescentado absolutamente nada e não o devia ter feito", sublinha.

"É a primeira vez que o digo, mas digo fruto de quem já olhou para trás e passou em retrospetiva o seu percurso e pensa assim: 'o que é que não devia ter feito porque não me acrescentava?' Na altura não tinha essa perceção, mas não me acrescentava. Criei uma boa relação com o Ruben, mas efetivamente acho que não me acrescentou nada", completa.

