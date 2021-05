Fátima Lopes foi convidada no '5 Para a Meia Noite' desta quinta-feira, dia 27, e não escapou ao jogo 'Pressão no Ar'. Ocasião em que foi confrontada com o recente episódio em que Manuel Luís Goucha lhe chamou de "santinha".

Neste sentido, a antiga apresentadora da TVI deixou claro que não gostou da brincadeira e que esta não foi a primeira vez que Goucha se referiu a si com este termo.

"Chamou algumas vezes no passado e eu disse que não gosto. Tenho um nome, é Fátima Lopes", atirou.

Na continuação do programa, Fátima Lopes afirmou que "gosta de separar as coisas" e, enquanto profissional, admira Manuel Luís Goucha e "gosta de trabalhar com ele".

