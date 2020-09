Fátima Lopes recebeu esta segunda-feira no 'A Tarde é Sua', da TVI, uma história à qual não conseguiu ficar indiferente. Mariana perdeu o filho no dia do parto, às 37 semanas de gestação.

Durante toda a gestação, Mariana ouvia uma música muito especial: 'Perto de Mim', do cantor Syro. Além de acalmar o seu coração de mãe, sempre que este tema tocava fazia o bebé Guilherme reagir.

E foi precisamente por este motivo que Syro se disponibilizou a estar no programa para cantar ao vivo para a mãe Mariana.

Seguiu-se um momento arrepiante, que deixou lavadas em lágrimas Mariana e Fátima Lopes.

Reveja aqui as imagens.

