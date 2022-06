Fátima Lopes quis em direto enviar uma mensagem de força e coragem ao amigo Marco Paulo. A apresentadora não ficou indiferente ao facto de este sábado, 4 de junho, o cantor ter confirmado estar a viver um novo problema de saúde.

"Meu querido Marco, recebe, meu e de toda a equipa, um abraço muito forte para te dar a força e a coragem de que precisas. Tu és um vencedor e é assim que nós olhamos para ti, sempre", afirmou a comunicadora durante a emissão de 'Caixa Mágica' - da SIC.

Marco Paulo, de 77 anos, foi diagnosticado com um tumor "no pulmão direito". O problema de saúde surge após o músico ter vencido um cancro no abdómen em 1996 e um cancro da mama em 2020. Há quatro anos foi operado a um rim e no ano de 2018 sofreu um princípio de AVC, que o deixou cego durante um período de tempo.