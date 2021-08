Longe da televisão, pelo menos com a mesma assiduidade que mantinha quando apresentava o seu programa na TVI, Fátima Lopes tem aproveitado para se dedicar aos mais diversos projetos profissionais. No meio de tantas iniciativas, a comunicadora tem igualmente passado mais tempo no campo, mais propriamente no Alentejo, local que lhe enche o coração.

É também por lá, na sua propriedade, que se tem dedicado a alguns trabalhos relacionados com a agricultura.

Ainda este fim de semana, por exemplo, partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram como está a viver a experiência de criação de galinhas.

"A experiência com a criação de galinhas e galos tem sido muito interessante e bonita, não só para o meu filho Filipe, que foi o pioneiro, mas para toda a família. Todos nos fomos afeiçoando a estes animais, que são criados com muito carinho pelo Filipe. Para muitos, as rotinas de cuidar de animais de campo podem ser apenas a realidade normal, mas para quem sempre viveu num apartamento é, sem dúvida, uma experiência especial", nota.

Tendo isto em conta, decidimos juntar na presente galeria momentos e testemunhos da comunicadora nos quais esta mostra a sua admiração pelo campo.

