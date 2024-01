Fátima Lopes vive um dia feliz. A filha da apresentadora, Beatriz, comemora 24 anos e a mãe usou a sua conta no Instagram para lhe dar os parabéns.

"A minha filhota celebra hoje 24 lindas primaveras. Vivo este dia com muita alegria e, ao mesmo tempo, emoção. Lembro-me de cada minuto do dia em que nasceu e invariavelmente conto à minha filha os pormenores do seu nascimento", começou por escrever.

"Apesar de hoje ser uma mulher independente, continuamos as mesmas cúmplices de sempre. É tão bom poder abraçá-la e sentir que continua a ser um amor incondicional!", concluiu, partilhando ainda duas fotografias com a jovem.

