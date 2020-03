Drake está a ser alvo de inúmeras críticas na sequência de um comentário que fez em relação à mãe da filha, Sophie Brussaux. Conforme aponta a imprensa internacional, o artista terá dito que Sophie foi um "fracasso" na música 'When to Say When'.

"Apesar dela ser uma falhada, eu gosto dela", lê-se numa parte do freestyle.

Recorde-se que o menino, sempre mantido em segredo, nasceu em 2017.

No Twitter, o rapper foi alvo de diversas críticas devido a estas palavras consideradas insensíveis.

