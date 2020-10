Hoje é 'Dia de Cristina' e, como tal, as expectativas dos fãs da apresentadora já estão em alta. Aproveitando as redes sociais para ir partilhando um pouco dos bastidores deste programa, Cristina Ferreira mostrou-se sensibilizada com o apoio incondicional que recebe de alguns dos seus seguidores.

"Amanhã vou trabalhar, não posso estar a ver televisão, como é que faço para ajudar nas audiências? Quero a TVI a ganhar... Como posso fazer, existe alguma forma?", questionou uma admiradora através de uma mensagem.

Entretanto, outras pessoas manifestaram-se, referindo que deixavam as televisões de casa todas ligadas apenas para a ajudar a ganhar nas audiências.

Veja as mensagens na galeria.

