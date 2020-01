Giovanna Ewbank, autora do canal do YouTube GIOH, partilhou com os que a seguem no Instagram o resultado final da nova decoração de um dos quartos da casa onde vive com a família, usado para gravar os seus vídeos.

"Adivinhem quem vai ser a minha próxima convidada pro na cama do 'GIOH'??? LASANHA! Estou a brincar", começou por escrever na legenda da fotografia publicada na rede social, onde surge com a sua amiga de quatro patas ao colo.

"Nós só queríamos falar deste projeto lindo, feito especialmente para o meu canal. Um lugar aconchegante e alegre para receber os meus convidados como eles merecem, com muito amor", acrescentou, aproveitando ainda o momento para agradecer aos responsáveis pela transformação do espaço.

A decoração foi muito elogiadas pelos fãs. Veja tudo na publicação abaixo:

