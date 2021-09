Fanny Rodrigues tem um novo look. Adepta de mudanças de visual frequentes, a apresentadora de 'Somos Portugal' manteve a cor de cabelo mas adotou agora um novo penteado.

Fanny disse 'adeus' ao cabelo curto e colou novamente extensões, regressando assim aos fios longos.

"Novo look! Quem me conhece sabe bem que mudanças é comigo", declara a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' ao partilhar com os seus seguidores do Instagram um vídeo com o antes e depois da mudança.

