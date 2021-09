Fanny Rodrigues usou as suas redes sociais nas últimas horas para deixar uma mensagem de agradecimento a todos os que nos últimos tempos a têm apoiado no que respeita ao seu percurso como apresentadora.

"Sobre estima: Obrigada por me estimarem. Obrigada por me deixarem fazer parte da vossa família. Obrigada por me deixarem entrar em vossa casa, esse ninho tão precioso que nós temos e que só deixamos entrar quem nos faz bem", declara a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', que agora dá cartas como apresentadora no programa 'Somos Portugal'.

Fanny agradeceu ainda aos que inicialmente a criticaram e agora começam a reconhecer-lhe talento. "Obrigada por acreditarem em mim. Obrigada por aos poucos mudarem de opinião sobre mim. Obrigada por aceitarem também esta minha maneira tão intensa de viver. De ser. Obrigada por fazerem parte do meu caminho. Do meu crescimento", termina.

Leia Também: Cristina Ferreira para Fanny Rodrigues. "És muito boa naquilo que fazes"