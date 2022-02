Fanny Rodrigues encontra-se a desfrutar do melhor que a vida tem para lhe oferecer. A apresentadora do 'Somos Portugal', na TVI, partilhou com os seguidores do Instagram fotografias nas quais posa dentro de uma 'bomba'.

"Dentro de um Maserati qualquer foto fica bem", escreveu na legenda da publicação, dando assim conta do carro onde se encontrava.

Os elogios por parte dos admiradores não tardaram em chegar.

Ora veja:

