Fanny Rodrigues viveu esta quarta-feira, dia 30, um momento verdadeiramente emocionante. Em direto no 'Extra do Big Brother', a comentadora foi surpreendida com uma mensagem muito especial da Voz.

"Aproveito para dizer, já que temos em estúdio a Fanny, que teve a audácia de temer por instantes que eu me esquecesse dela. Aproveito para dizer que nunca me vou esquecer da Fanny, essa extraordinária concorrente... mas muito mais do que isso, essa grande mulher que eu muito admiro e que tive o orgulho de ter na minha casa mais do que uma vez", disse a Voz do 'Big Brother', lembrando o percurso de Fanny enquanto concorrente da 'Casa dos Segredos' e de outros reality shows da TVI.

"Esta é a voz, Fanny, um beijinho gigante para si", terminou a Voz, deixando Fanny Rodrigues completamente lavada em lágrimas.

