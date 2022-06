Fanny Rodrigues esteve hoje, 9 de junho, no programa 'Dois às 10', à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sobre a capa que protagonizou para a revista 'Cristina'.

Questionada sobre as muitas críticas de que foi alvo devido ao seu corpo a apresentadora notou: "Acho que era demais, por muito que tentasse não ler ou ter acesso caía-me constantemente ao colo. Isto, sem tentar passar à minha família que estava mal".

"[Mas] Ainda bem que isso aconteceu, porque essas pessoas não imaginam a força que me deram. Há pessoas que não percebem eu ter começado a emagrecer para calar as pessoas, eu percebo, porque tanto me chamaram gorda, Popota, ‘volta para a tua terra’, só me deu vontade de ser mais e melhor", completou.

Note-se que Fanny emagreceu cerca de 31 quilos com recurso a dieta e intervenções estéticas.

Veja a entrevista.

