Em casa de Fanny Rodrigues há razões para festejar, apesar da fase difícil que o mundo atravessa por causa da pandemia do novo coronavírus.

Isto porque o filho da celebridade, o pequeno Diego, completa três anos este domingo, 10 de maio. Uma data que a mãe 'babada' fez questão de assinalar publicamente.

"O tempo passa a correr. Num abrir e fechar de olhos, o meu querido filho já tem três anos. São os três anos mais felizes da minha vida! Nunca me senti tão completa, nunca me senti tão viva... Só peço a Deus para que sejas uma criança super feliz, saudável e amada! Amo-te, incondicionalmente", escreveu na legenda da fotografia do menino que publicou na sua página de Instagram.

