Fanny Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para assinalar uma data muito especial.

A mãe da apresentadora do 'Somos Portugal' completa mais um ano de vida esta terça-feira, 19 de abril. A viver em Portugal e com os pais na Suíça, Fanny começou a manhã em videochamada com a família.

Nas stories da sua página de Instagram, a também ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' mostrou este momento e escreveu: "Parabéns, minha mãe. Longe, mas perto. Amo-te".

© Instagram

Leia Também: Fanny faz piada sobre salários de comediantes em programa de humor da TVI