Foram várias as caras conhecidas que se reuniram no evento do lançamento da Heineken Silver, "a mais recente inovação da marca", em Portugal.

Aconteceu na passada quinta-feira, no Garagem Lisboa, e houve ainda um "concerto exclusivo" de Nenny, artista portuguesa que esteve nomeada para o Music Moves Europe Awards 2022.

José Mata, Bárbara Bandeira, Ana Marta Ferreira e Irma Ribeiro foram alguns dos nomes conhecidos que marcaram presença no evento, como pode ver nas imagens da galeria.

Leia Também: Banidos: Os países onde estas celebridades não podem entrar