Vários rostos muito conhecidos aos olhos do povo português, de diferentes áreas, juntaram-se num gesto único que homenageia "todos os que já partiram vítimas da Covid-19".

De acordo com uma nota enviada às redações, algumas figuras públicas aceitaram o desafio e cantaram o tema, 'We Are The World', composto por Michael Jackson e Lionel Richie.

A canção foi gravada em casa de cada rosto conhecido, uma vez que todos se encontram em isolamento social.

Veja o resultado final na publicação abaixo:

Ver esta publicação no

Instagram #famaaominuto #noticiasaominuto Uma publicação partilhada por Fama ao Minuto (@famaaominuto) a 12 de Abr, 2020 às 8:50 PDT

Leia Também: Como é a quarentena das celebridades