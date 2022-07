Portugal acordou este sábado, 23 de julho, com uma notícia que entristeceu o país. Morreu Irina Fernandes, a protagonista da série de reportagens de sucesso 'O Amor Cura' e dona da página de Instagram 'Cancer I Love You'.

São vários os amigos e figuras públicas que se cruzaram com Irina nos últimos meses e que nas últimas horas fazem crescer homenagens e bonitas mensagens de despedida nas redes sociais.

Dolores Aveiro, que conheceu Irina a pedido da própria, refere-se à amiga como uma "menina guerreira".

"Ela decidiu partir esta noite. Uma fortaleza, um ser que lutou até ao seu último dia, uma mulher que merece ser recordada como ela era, uma força da natureza, um exemplo e uma batalhadora, com uma tremenda vontade de viver. Vai em direção à luz, querida, lá é onde vão todos aqueles que deixaram marcas no coração das pessoas, e tu seguramente deixaste tantas aos teus. Foi uma honra cruzar-me contigo. Vai em paz", lê-se na partilha da mãe de Cristiano Ronaldo.

Rita Ferro Rodrigues era amiga próxima de Irina, tendo ficado devastada com a notícia:

"Meu amor querido. Nada ficou por dizer. Hoje, como em todos os dias do nosso encontro de almas: amo-te. E esse amor é de ontem, será de hoje e seguirá ainda mais forte amanhã. Cumpriremos-te em amor sempre e estamos de mãos dadas com o Rui [marido de Irina] e com o Santi [filho de Irina] ( mas isso tu sabes ). E ninguém larga a mão de ninguém.

Meu amor querido. Minha amiga preciosa, vou sentir tanto a tua falta. Por agora só consigo dizer isto. Até já meu amor querido".

Manuel Luís Goucha homenageou a protagonista de 'O Amor Cura', que teve oportunidade de entrevistar no programa 'Goucha'.

"Tenho o privilégio diariamente de conhecer pessoas que me fazem melhor. A Irina é uma delas e não é por ter partido que sai da minha vida", declarou o comunicador.

Tal como Goucha, também Cristina Ferreira teve oportunidade de entrevistar Irina Fernandes. A apresentadora lembrou o primeiro encontro de ambas, ainda longe das câmaras:

"Setembro de 2020. A Irina passa por mim , a correr, na Ericeira, e fala comigo pela primeira vez. Disse-me para a ajudar a falar do cancro com alegria. E assim foi. Todas as vezes em que foi luz na televisão. A Irina sabia que não ia morrer. Está aqui hoje. Estará daqui a ano. Estará para sempre. Em mim e em tantos. Mas hoje não consigo falar do cancro com alegria, querida Irina. Desculpa-me".

Rúben Vieira, marido de Rita Ferro Rodrigues, lamentou a perda da grande amiga com palavras emocionantes. "Tanto amor num pequeno sorriso, tantas gargalhadas partilhámos… ensinaste-me muito sobre a vida, vida essa que agarravas com força sempre baseada na paz e no amor. Deixaste-me fazer parte da tua família que desde então se tornou minha . Continuaremos juntos e nunca esqueceremos que o AMOR CURA", disse.

