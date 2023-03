O dia de hoje ficará marcado por uma importante perda a nível do empreendedorismo em Portugal. Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta, morreu. Tinha 91 anos.

Não ficando indiferente ao falecimento, Rita Ferro Rodrigues deixou uma homenagem ao empresário, que ficou conhecido pelos valores que mantinha em relação aos empregados.

"Muitos textos vão ser escritos e ainda bem. Ainda bem que tantas vezes o homenageámos e lhe dissemos como era especial e único. Porque era. Que os seus valores humanistas e legado de trabalho, honestidade e respeito pelo próximo, sejam eternos. Um abraço apertado a toda a família e amigos do comendador Rui Nabeiro, um homem absolutamente encantador e inesquecível", escreveu na sua página de Instagram.

Também Vanessa Oliveira, apresentadora da RTP1, deixou a seguinte mensagem: "Um senhor. Um beijo a toda a família neste momento tão difícil".



© Instagram - Vanessa Oliveira

Daniel Oliveira, que teve a oportunidade de entrevistar o empresário no programa 'Alta Definição', fez a seguinte publicação:

A apresentadora Fátima Lopes escreveu também uma bonita homenagem. "É com profunda tristeza que soube da partida do meu querido amigo Comendador Rui Nabeiro. Uma pessoa única, com um coração raro, um respeito pelo outro como poucos conseguem ter e uma alegria de menino sempre que fazia alguém feliz. Sempre me recebeu como uma filha ou neta. Acarinhou-me em alguns momentos difíceis da minha vida e a certeza com que me dizia 'vai correr tudo bem', sossegava-me o coração. Vou ter muitas saudades do Sr. Comendador, mas mais ainda do amigo, que no meu coração é eterno".

Cristina Ferreira partilhou uma fotografia do empresário:



© Instagram - Cristina Ferreira

Entretanto, seguiu-se António Raminhos: "Não é meu hábito fazer este tipo de partilhas, mas quando há essa vontade quer dizer alguma coisa. Tive a oportunidade de privar duas ou três vezes com o Comendador Rui Nabeiro e estarmos longos minutos à conversa e a beber café. Só a sua presença era extraordinária e não deixa de ser curioso ter partido no Dia do Pai, ele que deve ter sido um para tanta gente. Um abraço a toda a família de sangue, a Campomaior e à Delta".

Iva Domingues fez a seguinte partilha:

Por seu turno, Nuno Markl lembrou os momentos que partilhou com o empresário:

João Baião escreveu: "Um abraço a toda a família do Sr. Comendador Rui Nabeiro".