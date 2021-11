Já abriu o Lugar das Fadas, em Lisboa, um mundo mágico onde cada criança pode ser o que quiser e onde a imaginação não tem limites. Foram várias as figuras públicas que passaram pela inauguração para brincarem com as suas crianças.

Rita Mendes, Vanessa Rebelo, Amanda Veríssimo, Ana Cabeleira, Ana Gomes, Andreia Paes de Vasconcellos, Bárbara Cabral e Marta Rodrigues trouxeram os respetivos filhos para brincarem neste novo mundo mágico e para uma dinâmica de incentivo ao amor próprio, que decorreu no “Coração de Mestre”, um novo espaço de meditação infantil que surge dentro do Lugar das Fadas.

Também Lurdes Pereira, mãe de Ricardo Pereira, e Sara Rodrigues acompanharam os filhos de Ricardo e Francisca Pereira para a brincadeira.

No final, todas as crianças desfilaram e levaram para casa um pó mágico de fada, para pedirem os seus desejos.

“Faltava um espaço assim em Lisboa. É fantástico, desde pequeninos, os miúdos começarem a ter contacto com a meditação, com esta parte mais espiritual e não tão mundana. Se eu até em casa o faço intuitivamente, é bom que eles tenham quem os inicie nestas práticas. Já percebi que aqui é o sítio ideal, porque eles, além de se divertirem também começam a ter contacto com a meditação desde cedo”, disse a apresentadora e coach Rita Mendes.

Já Vanessa Rebelo, acompanhada pelo filho Simão, fruto do relacionamento com Simão Sabrosa, elogiou o conceito inclusivo para rapazes e raparigas: “O conceito é muito giro, porque agora também engloba rapazes. Será fantástico aqui para os meus ‘índios’, já que eles adoram futebol, portanto, vão poder desfilar com a bola nos pés.”

Pensado para ser um espaço lúdico, de apelo à imaginação e com uma forte vertente emocional, o Lugar das Fadas vem inovar no conceito de entretenimento infantil e desenvolvimento educacional.

Aqui, as crianças são recebidas por fadas, cada uma com o seu propósito: abraços, universo, estrelas, flores, arco-íris, sonhos, memórias, alegria, lua, música, borboletas e sol.

Entram no Jardim das Fadas, um lugar mágico onde podem vestir-se como quiserem, desde fatos de super-heróis e super-heroínas, a tutus de bailarina, adereços de unicórnios, entre outros. À espera estão várias atividades, como pinturas faciais, penteados, andar de baloiço, ou jogos tradicionais como a macaca, arco e flecha e jogos com bolas.

No final, as crianças são convidadas a realizar um desfile com os seus fatos e divertirem-se em uma sessão de karaoke.

O Lugar das Fadas tem, ainda, um “unicórnio-correio”, no qual todas as crianças podem deixar os seus desejos por escrito que depois poderão vir a ser realizados.

Todo o espaço é uma viagem incrível ao mundo dos sonhos e das emoções que faz as delícias dos pequenos e dos graúdos.

Numa vertente mais emocional, foi também inaugurado o “Coração de Mestre”, onde as crianças são convidadas a meditar e a entrarem em contato com as suas emoções e sentimentos. O objetivo é dar-lhes ferramentas para que possam conhecer-se melhor e perceberem quem realmente são.

Criado por Susana Ricardo, o Lugar das Fadas surge no lugar da Princelandia Lisboa, com o objetivo de “chegar a todos os meninos e meninas”.

“Esta é a minha missão de vida: fazer as crianças felizes. Ao longo dos anos, tivemos muitos pedidos das crianças que frequentavam este espaço para que fosse mais inclusivo. Os adultos invejam as crianças porque elas ainda conseguem sonhar, ainda acreditam nos seus sonhos. O Lugar das Fadas é para todas estas crianças que acreditam que nada é impossível”, sublinhou Susana Ricardo, fundadora do Lugar das Fadas.

O Lugar das Fadas está aberto de terça-feira a domingo, para todas as crianças entre os quatro e os 12 anos de idade. As crianças não precisam de usar máscara, sendo a mesma obrigatória para pais e monitores.