Eis que o sonho de Sara Carreira começa a ganhar asas. Tal como foi noticiado pela SIC, já foram assinados diversos protocolos de parcerias com mecenas, entre eles, a própria estação de televisão, de forma a que a Associação Sara Carreira comece a atribuir bolsas de estudo a 21 jovens e crianças.

A família Carreira esteve toda presente neste importante momento.

Em declarações ao canal, Tony Carreira, pai de Sara, afirmou: "Estou bem, a minha filha não quis que eu fosse. Se um dia me der outra e que me leve, espero realmente que todas estas pessoas que estão a ajudar a associação da Sara continuem este sonho em ajudar outras pessoas. Espero que a associação da Sara dure para lá da minha própria vida".

Note-se que no final de junho, Tony Carreira sofreu um enfarte do miorcárdio, o que o levou a ficar internado no Hospital de Faro, Algarve, durante alguns dias.

É ainda referido que, neste momento, estão a ser analisadas 414 candidaturas às bolsas de estudos e que os resultados serão anunciados até ao final de agosto.

Recorde-se que Sara Carreira perdeu a vida num trágico acidente de carro a 5 de dezembro do ano passado. Tinha 21 anos.

