Na noite desta terça-feira, 21 de dezembro, a Sala do Trono do Palácio Real da Bélgica foi palco do tradicional concerto de Natal. Um evento organizado pela família real e que contou com a presença dos seus rostos principais.

Os reis Philippe e Mathilde apareceram na companhia dos quatro filhos - Elisabeth, de 20 anos, Gabriel, de 18, Emmanuel, de 16, e Eleonore, de 13.

Esta foi também uma ocasião em que os reis aproveitaram para desfrutar de um programa de lazer com os primogénitos, Elisabeth e Gabriel, que estudam no Reino Unido e regressaram recentemente à Bélgica para passarem as festividades.

Veja na galeria as imagens do evento.

Leia Também: Família real da Bélgica deseja um feliz Natal com novo retrato oficial