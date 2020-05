A família, amigos e colegas de Little Richard puderam despedir-se do artista, esta quarta-feira. O funeral do cantor realizou-se hoje, 20 de abril, como relata o TMZ.

Uma cerimónia privada que reuniu as pessoas mais próximas do músico, que morreu no dia 9 de maio. Tinha 87 anos.

O site detalha que Little Richard foi enterrado no cemitério Oakwood University Memorial Gardens, em Huntsville, Alabama. A sobrinha da lenda do 'rock'n'roll', Brandie Sutton, cantou durante a cerimónia.

