A família de Matthew Perry deslocou-se até à casa do ator, em Los Angeles, poucas horas depois de a estrela de 'Friends' ter sido encontrada sem vida no jacuzzi, no passado sábado, dia 28 de outubro.

De acordo com o TMZ, a mãe do ator, Suzanne Morrison, o pai, John Bennett Perry, e o padrasto, Keith Morrison, foram vistos na propriedade de Matthew Perry e, como seria de esperar, não conseguiram escapar aos paparazzi que se encontravam no local.

Entretanto, a família divulgou um comunicado onde lamentam a morte de Matthew Perry e mostraram-se arrasados perante esta "trágica perda".

Os pais da estrela de 'Friends' separaram-se quando o ator ainda era muito pequeno. A mãe casou-se depois com Keith Morrison, em 1981, e o pai deu o nó com Debbie nesse mesmo ano.

A People recorda que o ator cresceu no Canadá com a mãe antes de se mudar para a Califórnia para viver com o pai, quando era adolescente.

Matthew Perry seguiu os passos do pai biológico, no mundo da representação. Aliás, chegaram a dividir o ecrã e John Bennett Perry até participou em 'Friends', em 1998.

Os pais de Matthew Perry estiveram sempre ao seu lado, nos bons e maus momentos, como aconteceu durante a luta contra o vício de drogas ou quando foi hospitalizado em 2018. Na altura, recorde-se, sofreu uma perfuração no cólon devido ao vício em álcool, drogas e medicamentos.

