A família de Luísa Barbosa acaba de aumentar com a adoção de um gatinho. Uma novidade que a radialista fez questão de dar nas redes sociais, explicando também como se deu o processo.

Luísa e o marido, Francisco Beatriz, decidiram dar uma companhia à filha, Aura, de um ano, e à gata que já era da família. Para tal, recorreram à ajuda de uma associação que abriga animais.

Revelou que tinha "duas opções": "Um maluco de 6 meses e um muito assustadiço, traumatizado mas muito doce, quando ganhasse confiança. Veio este, claro".

"Temos-lhe dado tempo para se ambientar mas ontem à noite já começou a explorar. Claro que ainda se esconde muito nos armários. Há bocado, fomos dar com ele no armário da Aurinha, que tem mostrado ser capaz de ser muito cuidadosa e meiga, dadas as inseguranças do novo bebé da casa. Na hora de decidir que gato trazíamos para casa, usámos uma moeda de 50 cêntimos. Malta, apresento-vos o Fifty Cent", rematou.

Leia Também: Precisa de um 'cãopanheiro'? Diogo Amaral dá-lhe uma sugestão