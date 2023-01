Daniela Ruah e a família estão a viver um momento de luto. Morreu nos últimos dias o cão que há 11 anos o marido, David Paul Olsen, lhe ofereceu.

"O nosso coração está partido. Ontem dissemos adeus ao nosso Ash", declarou a atriz portuguesa na sua conta oficial de Instagram.

O 'cãopanheiro' chegou ainda antes do nascimento do primeiro filho do casal, River, de nove anos.

"Nos últimos meses o Ash desenvolveu mielopatía degenerativa, algo incurável que vai impossibilitando a sua habilidade de se mexer. Ele já nem conseguia andar e acompanhar-nos pela casa. Com a sua natureza de pastor alemão, só queria estar ao pé de nós. Proteger-nos, sentar-se connosco e adormecer no quarto dos miúdos a olhar por eles a noite toda", relatou, juntando à sua partilha um conjunto de fotografias dos momentos passados com o patudo.

"Hoje entrei na garagem para dar de comer à Roxy e ao Ice e vi a tigela do Ash. Mas não vi a cara dele a olhar para mim, à espera dos 'nham nhames' com feijão verde. Tenho saudades dele. Temos saudades dele. O nosso Ash. Adoramos-te", completou.

Leia Também: Série com Daniela Ruah chega ao fim. Atriz já reagiu