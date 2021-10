Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez acabam de anunciar que estão à espera de gémeos, e as reações à novidade começaram desde logo a 'inundar' a publicação do casal no Instagram.

A família do craque português não tardou em comentar publicamente a boa-nova, e foi a mãe de CR7, Dolores Aveiro, e a irmã Katia as primeiras a reagir.

"Deus sabe de todas as coisas. Mais dois para a tropa de elite", comentou Katia na caixa de comentários da publicação de CR7 no Instagram.

Por sua vez, a mãe disse: "Que venha com saúde estes meus netos que é o que mais importa".

Mas não se ficaram por aqui e destacaram também a notícia nas suas páginas de Instagram. Veja abaixo:

Publicação de Dolores Aveiro© Instagram

Publicação de Katia Aveiro© Instagram

