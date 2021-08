Assim que foi oficializada a transferência de Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United, as redes sociais deixaram-se dominar por uma onda de reações à notícia do momento.

Depois de Georgina Rodríguez reagir, foi a vez de Katia e Dolores Aveiro. Ambas partilharam uma imagem em que CR7 em modo 'red devil', sentado num trono com uma coroa na cabeça. "Ele voltou", lê-se.

Além do clã Aveiro, outras caras conhecidas recorreram ao Instagram para 'celebrar' a transferência. Foi o caso de Daniel Oliveira, que recordou imagens de Cristiano Ronaldo entre os anos de 2003 e 2009, quando vestia a camisola dos red devils.

Já Pedro Fernandes aproveitou para ironizar com aquele que é o seu maior desejo: ver Cristiano Ronaldo de regresso ao Sporting. "Calma, malta. Isto faz tudo parte do nosso plano para o trazermos para mais perto de Alvalade. É preciso ir fazendo o caminho inverso. Certo, dona Dolores?", escreveu na legenda de uma foto em que aparece com a matriarca.

Eduardo Madeira, por sua vez, também mostrou que partilha deste desejo. "Começou o percurso inverso. Próxima etapa será Alvalade. Nem que seja aos 40. Cristiano Ronaldo não tem idade", afirmou.

